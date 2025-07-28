Лавров сравнил Запад с дворовыми хулиганами

Лавров: Страны Запада похожи на дворовых переростков, которые гоняют маленьких

Западные страны ведут себя как дворовые хулиганы по отношению к другим государствам. Такое сравнение привел глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Это как в детстве, когда ты во дворе с мальчишками хулиганил, а потом вдруг выходил переросток года на три-четыре постарше, а потом начинал гонять этих маленьких мальчиков. Как раз это примерно то, что сейчас делает Запад по отношению ко всем остальным странам», — посетовал министр.

Лавров указал на то, что западные страны не дают другим государствам спокойно проводить свою политику, потому что им постоянно «нужно что-то срубить» с них.

Ранее Лавров заявил, что в настоящее время Россия впервые за всю историю в одиночку ведет боевые действия против коллективного Запада. Он отметил, что, в отличие от прошлых мировых войн, сейчас у страны нет союзников на поле боя, и поэтому необходимо рассчитывать только на собственные силы.