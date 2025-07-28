Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:09, 28 июля 2025Путешествия

Мужчина пригрозил взорвать самолет из-за недовольства Трампом

Пассажир EasyJet захотел отправить сообщение Трампу и пригрозил бомбой
Алина Черненко

Кадр: Supplied / The Sun

Пассажир авиакомпании EasyJet пригрозил взорвать самолет из-за недовольства политикой президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает таблоид The Sun.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 27 июля, на рейсе из Лутона, Англия, в Глазго, Шотландия. Очевидец произошедшего рассказал, что менее чем через час после взлета он увидел мужчину, который выскочил из туалета с криками «Аллаху акбар!» и поднял руки над головой. Затем беспокойный пассажир заявил, что у него есть бомба и что он хочет отправить сообщение Трампу.

Материалы по теме:
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
8 апреля 2025
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022

«Он толкнул сотрудников авиакомпании и вел себя с ними агрессивно. Он был крупным парнем, ростом около 180 сантиметров, а они — миниатюрными женщинами», — вспомнил очевидец.

В итоге дебошира скрутили попутчики. Стюардессы проверили его сумку и не нашли там ничего подозрительного. «Некоторые пассажиры плакали от потрясения. Это было немного сюрреалистично», — добавил собеседник издания.

Попутчики достали бумажник злоумышленника и выяснили, что он был гражданином Индии с удостоверением беженца. После посадки на борт поднялись полицейские, которые вывели мужчину из салона в наручниках.

Ранее женщина инсценировала угрозу взрыва в самолете, чтобы сорвать побег сына с любовницей в Непал. После трехчасового обыска с саперами и кинологами на борту лайнера взрывчатку не нашли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев оценил торговую сделку Трампа с Брюсселем фразой «размазал Европу»

    Названо число пострадавших при взрыве газа в Саратове

    Туристам в Сочи начали продавать тень на пляже

    На столицу Китая обрушились мощные ливни

    В США объяснили нежелание Трампа увольнять чиновников из-за дела Эпштейна

    Стало известно о проблемах с интернетом в нескольких регионах России

    Россияне попали на видео с рассказом о готовившемся теракте

    Названо неожиданное последствие пандемии коронавируса

    Признаки тяжелой болезни звезды «Блондинки в законе» приняли за опьянение

    Пожилой мужчина 10 лет жил со скелетом матери из-за социофобии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости