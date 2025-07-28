Мужчина пригрозил взорвать самолет из-за недовольства Трампом

Пассажир EasyJet захотел отправить сообщение Трампу и пригрозил бомбой

Пассажир авиакомпании EasyJet пригрозил взорвать самолет из-за недовольства политикой президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает таблоид The Sun.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 27 июля, на рейсе из Лутона, Англия, в Глазго, Шотландия. Очевидец произошедшего рассказал, что менее чем через час после взлета он увидел мужчину, который выскочил из туалета с криками «Аллаху акбар!» и поднял руки над головой. Затем беспокойный пассажир заявил, что у него есть бомба и что он хочет отправить сообщение Трампу.

«Он толкнул сотрудников авиакомпании и вел себя с ними агрессивно. Он был крупным парнем, ростом около 180 сантиметров, а они — миниатюрными женщинами», — вспомнил очевидец.

В итоге дебошира скрутили попутчики. Стюардессы проверили его сумку и не нашли там ничего подозрительного. «Некоторые пассажиры плакали от потрясения. Это было немного сюрреалистично», — добавил собеседник издания.

Попутчики достали бумажник злоумышленника и выяснили, что он был гражданином Индии с удостоверением беженца. После посадки на борт поднялись полицейские, которые вывели мужчину из салона в наручниках.

Ранее женщина инсценировала угрозу взрыва в самолете, чтобы сорвать побег сына с любовницей в Непал. После трехчасового обыска с саперами и кинологами на борту лайнера взрывчатку не нашли.