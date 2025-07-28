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20:47, 28 июля 2025Наука и техника

Определен возраст резкого скачка старения

Nature: В возрасте около 50 лет темпы старения заметно ускоряются
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Gravity Images / Getty Images

Процессы старения в теле не развиваются равномерно — к такому выводу пришли ученые из Китайской академии наук. В возрасте около 50 лет происходит переломный момент, после которого темпы старения заметно ускоряются, а некоторые органы, в частности сосуды, изнашиваются быстрее других. Об этом сообщается в Nature.

Авторы исследования проанализировали образцы восьми систем организма, включая иммунную, сердечно-сосудистую и пищеварительную, у 76 человек в возрасте от 14 до 68 лет. Они выявили резкие изменения в уровне белков, связанных с болезнями, начиная с 45–55 лет. Особенно выраженные сдвиги наблюдались в аорте — главной артерии тела. Один из выделенных белков при введении мышам вызывал признаки ускоренного старения.

Результаты подтверждают, что старение — это не плавный процесс, а серия «волн» с периодами резких перемен. Ученые предполагают, что сосуды могут играть ключевую роль, распространяя по организму вещества, ускоряющие старение.

Исследователи подчеркивают, что по мере накопления данных эти «точки биологического сдвига» помогут лучше понять механизмы старения и найти способы его замедления.

Ранее ученые раскрыли один из возможных триггеров преждевременного старения мозга. Снижение активности гена Setd8 может нарушать работу нейрональных стволовых клеток и ослаблять память.

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