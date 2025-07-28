Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:00, 28 июля 2025Из жизни

Порнозвезда Бонни Блю рассказала об одиночестве после секса с тысячей мужчин за 12 часов

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: @bonnieblue

Порнозвезда Бонни Блю перестала пытаться завести отношения с мужчинами. Она призналась в этом в интервью изданию The Times.

По словам Бонни Блю, она решила сделать перерыв. «Я и мой бывший муж очень долго были вместе, поэтому отсутствие отношений меня не тревожит», — объяснила она.

Бонни Блю не исключает, что ее род деятельности может отпугнуть потенциальных романтических партнеров. «Когда я решу снова начать с кем-то встречаться, это будет непросто из-за того, чем я занимаюсь», — говорит она.

Материалы по теме:
«От тебя останется только лужица крови» Как снимают порно для фетишистов, которые мечтают о гигантских женщинах
«От тебя останется только лужица крови»Как снимают порно для фетишистов, которые мечтают о гигантских женщинах
8 марта 2023
«Смиритесь со своим рабством» Как секс-секта раскрыла тайну женского оргазма и заработала на этом миллионы долларов
«Смиритесь со своим рабством»Как секс-секта раскрыла тайну женского оргазма и заработала на этом миллионы долларов
7 февраля 2023
Горят на работе Почему порноактрисы все чаще кончают с собой
Горят на работеПочему порноактрисы все чаще кончают с собой
10 января 2018

Бонни Блю прославилась после 12-часового порномарафона, во время которого с ней занимались сексом более тысячи мужчин. Кончилось тем, что ее выгнали с OnlyFans за нарушение правил сервиса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкоры сообщили о мощном комбинированном ударе по аэродрому тактической авиации ВСУ

    Назван срок появления интернета во всех российских поездах и самолетах

    Представители командования ВСУ сбежали из Сум

    Порнозвезда Бонни Блю рассказала об одиночестве после секса с тысячей мужчин за 12 часов

    Белый дом отметил прекрасные отношения Трампа с мировыми лидерами

    Глава МИД одной страны анонсировал встречу с Лавровым

    Медведева показала фото в платье с откровенным вырезом

    В Германии отреагировали на согласованную фон дер Ляйен и Трампом торговую сделку

    В России объяснили невозможность полной замены айтишников на ИИ

    В России в теле ребенка нашли полутораметровую струну от катетера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости