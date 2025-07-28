Порнозвезда Бонни Блю рассказала об одиночестве после секса с тысячей мужчин за 12 часов

Порнозвезда Бонни Блю перестала пытаться завести отношения с мужчинами. Она призналась в этом в интервью изданию The Times.

По словам Бонни Блю, она решила сделать перерыв. «Я и мой бывший муж очень долго были вместе, поэтому отсутствие отношений меня не тревожит», — объяснила она.

Бонни Блю не исключает, что ее род деятельности может отпугнуть потенциальных романтических партнеров. «Когда я решу снова начать с кем-то встречаться, это будет непросто из-за того, чем я занимаюсь», — говорит она.

Бонни Блю прославилась после 12-часового порномарафона, во время которого с ней занимались сексом более тысячи мужчин. Кончилось тем, что ее выгнали с OnlyFans за нарушение правил сервиса.