Порнозвезда Бонни Блю рассказала об одиночестве после секса с тысячей мужчин за 12 часов

Порнозвезда Бонни Блю перестала пытаться завести отношения с мужчинами. Она призналась в этом в интервью изданию The Times.
По словам Бонни Блю, она решила сделать перерыв. «Я и мой бывший муж очень долго были вместе, поэтому отсутствие отношений меня не тревожит», — объяснила она.
Бонни Блю не исключает, что ее род деятельности может отпугнуть потенциальных романтических партнеров. «Когда я решу снова начать с кем-то встречаться, это будет непросто из-за того, чем я занимаюсь», — говорит она.
Материалы по теме:
«От тебя останется только лужица крови»Как снимают порно для фетишистов, которые мечтают о гигантских женщинах
8 марта 2023
«Смиритесь со своим рабством»Как секс-секта раскрыла тайну женского оргазма и заработала на этом миллионы долларов
7 февраля 2023
Горят на работеПочему порноактрисы все чаще кончают с собой
10 января 2018
Бонни Блю прославилась после 12-часового порномарафона, во время которого с ней занимались сексом более тысячи мужчин. Кончилось тем, что ее выгнали с OnlyFans за нарушение правил сервиса.