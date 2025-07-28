Подсчитано количество роботов Tesla

The Information: Tesla не успеет создать 5000 роботов в 2025 году

Корпорация Tesla значительно отстает от планов ее главы Илона Маска создать до конца года 5000 роботов. Об этом сообщает издание The Information.

В марте Маск уверил подписчиков своего блога в X, что до конца года Tesla создаст 5000 роботов Optimus. По данным инсайдеров, в настоящий момент насчитывается всего пару сотен готовых гуманоидов производства американского автомобильного гиганта.

«Это означает, что Tesla придется либо ускорить производство, либо перенести срок», — заметили журналисты. По их словам, Маск известен тем, что часто дает нереалистичные прогнозы. Так, в 2019 году предприниматель обещал, что уже в 2020-м в США будет миллион роботизированных такси, однако сервис запустили только в 2025 году. Также авторы напомнили, что в начале июля линия по сборке роботов-гуманоидов остановилась из-за проблем.

При этом Илон Маск недавно заявил, что Tesla будет масштабировать производство Optimus. По его оценкам, компания выйдет на миллион единиц в год через 5 лет. «Это разумное стремление», — заявил миллиардер в конце июля.

По итогам второго квартала прибыль американского производителя электромобилей Tesla опустилась до 1,172 миллиарда долларов, что на 16,3 процента меньше, чем годом ранее.