Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:01, 28 июля 2025Наука и техника

Подсчитано количество роботов Tesla

The Information: Tesla не успеет создать 5000 роботов в 2025 году
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Корпорация Tesla значительно отстает от планов ее главы Илона Маска создать до конца года 5000 роботов. Об этом сообщает издание The Information.

В марте Маск уверил подписчиков своего блога в X, что до конца года Tesla создаст 5000 роботов Optimus. По данным инсайдеров, в настоящий момент насчитывается всего пару сотен готовых гуманоидов производства американского автомобильного гиганта.

«Это означает, что Tesla придется либо ускорить производство, либо перенести срок», — заметили журналисты. По их словам, Маск известен тем, что часто дает нереалистичные прогнозы. Так, в 2019 году предприниматель обещал, что уже в 2020-м в США будет миллион роботизированных такси, однако сервис запустили только в 2025 году. Также авторы напомнили, что в начале июля линия по сборке роботов-гуманоидов остановилась из-за проблем.

При этом Илон Маск недавно заявил, что Tesla будет масштабировать производство Optimus. По его оценкам, компания выйдет на миллион единиц в год через 5 лет. «Это разумное стремление», — заявил миллиардер в конце июля.

По итогам второго квартала прибыль американского производителя электромобилей Tesla опустилась до 1,172 миллиарда долларов, что на 16,3 процента меньше, чем годом ранее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия оказалась во втором десятке стран Европы по доступности бензина

    Популярного тиктокера арестовали и обвинили в грабеже

    49-летняя Шарлиз Терон снялась для журнала в нижнем белье

    Пассажира поезда в Европе застали за мастурбацией на глазах у двух девочек

    Подсчитано количество роботов Tesla

    Брак инспектора по воинскому учету с бойцом за день перед уходом на СВО признали фиктивным

    Заряды к американскому комплексу «Джавелин» схоронили в полуразрушенном доме в ЛНР

    В Китае сошел крупный оползень

    На Крымском мосту образовалась пробка из автомобилей на два часа

    Глава ЦРУ высказался о суде по фабрикации разведданных о России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости