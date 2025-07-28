Стилист дала советы по выбору прически для занятий в тренажерном зале

Парикмахер-стилист Мария Бурланкова дала советы по выбору удобной прически для занятий в тренажерном зале. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По ее словам, необходимо убрать волосы от лица, чтобы они не мешали движениям, не липли к коже и не отвлекали от занятий. «У знаменитых атлеток часто лаконичные, но эффектные решения: косы, хвосты, жгуты, повязки для волос, а также невидимки и крабики», — добавила стилист.

Бурланкова добавила, что при распущенных волосах можно воспользоваться повязкой. «Однако распущенные волосы во время тренировок будут небезопасны», — подчеркнула она.

Ранее фитнес-тренер Елена Соболь дала советы по выбору одежды для летних тренировок. Специалист рекомендовала отдать предпочтение материалам, которые обеспечивают хорошую вентиляцию и быстро сохнут.