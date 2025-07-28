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16:41, 28 июля 2025Спорт

Стилист дала советы по выбору прически для занятий в тренажерном зале

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Unsplash

Парикмахер-стилист Мария Бурланкова дала советы по выбору удобной прически для занятий в тренажерном зале. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По ее словам, необходимо убрать волосы от лица, чтобы они не мешали движениям, не липли к коже и не отвлекали от занятий. «У знаменитых атлеток часто лаконичные, но эффектные решения: косы, хвосты, жгуты, повязки для волос, а также невидимки и крабики», — добавила стилист.

Бурланкова добавила, что при распущенных волосах можно воспользоваться повязкой. «Однако распущенные волосы во время тренировок будут небезопасны», — подчеркнула она.

Ранее фитнес-тренер Елена Соболь дала советы по выбору одежды для летних тренировок. Специалист рекомендовала отдать предпочтение материалам, которые обеспечивают хорошую вентиляцию и быстро сохнут.

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