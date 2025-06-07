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11:18, 7 июня 2025Спорт

Фитнес-тренер дала советы по выбору одежды для летних тренировок

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: NDAB Creativity / Shutterstock / Fotodom  

Фитнес-тренер Елена Соболь дала советы по выбору одежды для летних тренировок. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Специалист рекомендовала отдать предпочтение материалам, которые обеспечивают хорошую вентиляцию и быстро сохнут. «Это могут быть синтетические ткани, такие как полиэстер и нейлон. Они помогают отводить влагу от тела, сохраняя сухость даже во время интенсивных тренировок», — заявила тренер.

Соболь также рекомендовала выбирать свободные или слегка облегающие модели светлого цвета. «Это помогает отражать солнечные лучи, что особенно актуально в жаркие дни», — заявила специалист.

Ранее фитнес-тренер Ольга Яблокова дала советы тем, кто занимается бегом в жаркую погоду. Она отметила, что для тренировок лучше выбрать раннее утро или поздний вечер.

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