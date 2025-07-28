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16:32, 28 июля 2025Мир

Трамп признался в любви к России и пригрозил санкциями

Трамп заявил, что готов ввести против России санкции, несмотря на любовь к ней
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Christopher Furlong / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на любовь к России, готов ввести против нее вторичные санкции из-за отсутствия прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Об этом он сообщил во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, трансляция беседы политиков с журналистами велась на YouTube-канале агентства Associated Press.

«Я люблю российский народ. Это великий народ. Я не хочу делать этого [вводить санкции] с Россией», — сказал глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что намерен сократить 50-дневный срок, который дал России для урегулирования конфликта на Украине. Позднее он добавил, что сократит новый срок до 10-12 дней.

14 июля американский лидер пообещал ввести тарифы в 100 процентов против Москвы и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

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