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03:30, 28 июля 2025Из жизни

Врач поил пациентку кофе со спермой и лишился лицензии

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Unsplash

В Великобритании врачу Николасу Джону Чапмену, обвиненному в сексуальных домогательствах к пациенткам, запретили работать в медицине и лишили лицензии. Об этом сообщает Wales Online.

В ходе расследования выяснилось, что Чапмен в течение года неоднократно поил одну пациентку кофе, добавляя туда свою сперму. Женщина призналась, что часто ощущала соленый вкус и выливала напиток, пока однажды не заметила на дне густую и вязкую субстанцию. Она отнесла чашку в лабораторию и узнала, что регулярно пила семенную жидкость врача.

Сначала Чапмен пытался оправдать свое поведение болезнью. Он утверждал, что с детства каждый раз во время дефекации у него случается непроизвольная эякуляция. По словам врача, он действительно собирал свою сперму и хранил ее в контейнерах, но делал это для дальнейших исследований. Чапмен уверял, что его спермой воспользовался какой-то другой человек.

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На одном из допросов врач все-таки признался, что мастурбировал на работе, но все еще утверждал, что стал жертвой чужого розыгрыша. Суд не поверил ему. Пострадавшая рассказала, что Чапмен также якобы случайно показывал ей фотографии эрегированного пениса. Известно, что его фотографии интимного характера видели и другие коллеги.

Мужчине удалось избежать тюрьмы. По решению суда, он больше никогда не сможет работать врачом.

Ранее сообщалось, что в США нейрохирург из штата Иллинойс получил пять лет тюрьмы за установку скрытой камеры в женском туалете больницы. В мае суд приговорил врача к пяти годам тюрьмы.

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