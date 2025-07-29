Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:04, 29 июля 2025Россия

Атаки ВСУ оставили без света более 150 тысяч жителей российского региона

Донецкэнерго: Более 150 тысяч жителей ДНР лишились света из-за атак ВСУ
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
СюжетВзрыв в Донецке:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Часть Донецкой Народной республики (ДНР) оказалась обесточена в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Без света остались больше 150 тысяч жителей ДНР, о чем сообщает Донецкэнерго в своем официальном Telegram-канале.

Как уточняется, в результате боевых действий без электричества остались более 104 000 абонентов в Донецке, 34 720 — в городе Макеевка, 15 080 — в Ясиноватой.

28 июля сообщалось, что в разных районах Донецка прогремели взрывы. Вскоре выяснилось, что ВСУ устроили массированную атаку ударными дронами на несколько городов ДНР. Позднее сообщалось, что один из вражеских дронов атаковал бизнес-центр в Донецке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме раскрыли цель ультиматума Трампа

    Исполнители теракта в «Крокусе» не знали имен друг друга

    Девушка узнала страшную семейную тайну о преследовавшей ее школьной обидчице

    В Азербайджане объяснили слова о азербайджанцах как древнейшем народе России

    Пленных солдат ВСУ под конвоем привезли в музей памяти погибших детей Донбасса

    В российском регионе объявили угрозу атаки беспилотников

    Атаки ВСУ оставили без света более 150 тысяч жителей российского региона

    В США рассказали о пользе конфликта на Украине для Запада

    Баканов раскрыл стоимость частных спутников

    Названы самые распространенные и неочевидные ошибки в отношениях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости