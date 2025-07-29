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13:03, 29 июля 2025Путешествия

Более тысячи пассажиров застряли в российских аэропортах в ожидании вылета

Тысячи пассажиров ожидают вылета из пяти региональных аэропортов России
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Более тысячи пассажиров застряли в пяти российских аэропортах в ожидании вылета. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в официальном Telegram-канале.

Отсрочка рейсов в региональных авиагаванях произошла из-за позднего прибытия воздушных судов и объявления задержки авиарейса «Аэрофлота» в Москву. Всего эти проблемы с перелетами коснулись более 1068 пассажиров, в числе которых — семьи с детьми.

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Так, свыше 300 россиян ожидают вылета в Санкт-Петербург и Таиланд из аэропорта имени А. И. Покрышкина в Новосибирске. В авиагавани имени А. А. Леонова в Кемерово посадки на борт ждут 275 пассажиров. В Красноярске рейса «Победы» в Москву ожидают 192 пассажира. В международных аэропортах Новокузнецка и Омска посадку на борт «Аэрофлота» ждут 160 и 141 клиент компании соответственно.

Сотрудники транспортных прокуратур перечисленных городов осуществляют надзорные мероприятия по защите прав авиапассажиров на получение комплекса услуг, которые полагаются при задержке рейсов.

Ранее сообщалось, что нацперезвочик «Аэрофлот» отменил 42 рейса из Москвы. Из-за перебоев в работе информсистем произошла вынужденная корректировка расписания.

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