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19:26, 29 июля 2025Экономика

Франция захотела вывести свое шампанское из-под пошлин Трампа

FT: Франция добивается вывода шампанского и вина из-под пошлин США в 15 %
Дмитрий Воронин

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Франция добивается вывода шампанского и других видов вина из-под пошлин США на европейские товары в 15 процентов, о предстоящем введении которых объявил в воскресенье, 27 июля, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом пишет The Financial Times (FT)

По данным газеты, достигнутое США и Еврокомиссией (ЕК) торговое соглашение, «вызвало замешательство» в Брюсселе и Париже по поводу того, какие товары могут быть исключены из перечня продуктов, облагаемых американскими пошлинами.

Источники FT уточняют, что обсуждение перечня, в том числе пошлин на алкоголь, продолжается. В публикации говорится, что Белый дом не хочет делать исключение ни для какого из видов спиртного. В то же время другой собеседник журналистов утверждает, что тема вин еще обсуждается.

Ранее во вторник, 29 июля, официальный представитель ЕК Олоф Джилл заявил об отсутствии юридических обязательств в договоренностях Брюсселя и Вашингтона. По его словам, заставить европейский бизнес закупить в США энергоресурсы на 750 миллиардов долларов, а также инвестировать в американскую экономику 600 миллиардов не удастся, но с компаниями будут разговаривать, убеждая их это сделать. Стороны сейчас сконцентрированы на доработке совместной декларации, уточнил еврочиновник.

Во Франции особенно резко высказываются по поводу соглашения по пошлинам с Трампом — члены правительства заявили о черном дне для ЕС и сделанном американцами выборе в пользу экономического принуждения.

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