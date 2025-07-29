iPhone 17 случайно показали до анонса

MacRumors: Apple случайно раскрыла iPhone 17 Pro во время тестирования смартфона

Корпорация Apple могла случайно раскрыть дизайн нового iPhone. Об этом сообщает издание MacRumors.

29 июля блогер под ником Skyfops опубликовал в X фотографии мужчины, держащего в руках два смартфона, один из которых, предположительно, выглядит как iPhone 17 Pro. Девайс имеет новый дизайн камеры, где вспышка и лидар находятся отдельно от объективов. Журналисты MacRumors заметили, что случайно замеченный на одной из американских улиц смартфон действительно может быть новым iPhone.

На пост также отреагировал авторитетный инсайдер Марк Гурман. Обозреватель Bloomberg заметил, что утечка выглядит правдоподобно. Позже Skyfops заявил, что рядом с пользователем неизвестного iPhone был охранник, который пытался заслонить своим телом телефон от окружающих.

В материале MacRumors говорится, что сотрудники Apple, скорее всего, уже тестируют готовые образцы iPhone 17 на предмет различных неполадок и багов. «Apple проводит большую часть внутренних испытаний своих будущих устройств, но наступает момент, когда прототипу необходимо покинуть лабораторию и начать работу в реальных условиях», — прокомментировали событие журналисты издания Appleinsider.

Анонс смартфонов серии iPhone 17 должен состояться в сентябре.

Ранее источники издания MacRumors рассказали, что iPhone 17 Pro получит 8-кратный зум и новую кнопку управления камерой. Также аппарат будет иметь новое фотоприложение.