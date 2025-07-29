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17:58, 29 июля 2025Наука и техника

Китайская компания iSpace успешно запустила ракету Hyperbola-1

Китайская компания iSpace успешно запустила ракету Hyperbola-1 со спутником
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: SciNews / YouTube

Китайская компания iSpace успешно запустила ракету Hyperbola-1 (Shuang Quxian-1, SQX-1) со спутником Enshi Xidu Shanquan. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Пуск носителя с космическим аппаратом состоялся 29 июля в 07:11 по московскому времени с космодрома Цзюцюань в Северо-Западном Китае.

В апреле 2023 года ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая сообщил, что китайская частная аэрокосмическая компания iSpace второй раз успешно запустила твердотопливную ракету-носитель Hyperbola-1.

Длина четырехступенчатой ракеты Hyperbola-1 составляет 21 метр, диаметр головного обтекателя — 1,2 метра, грузоподъемность на низкую околоземную орбиту — 300 килограммов.

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