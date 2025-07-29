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13:44, 29 июля 2025Россия

Командир «Ахмата» продолжил конфликт с рассказавшим о дебоше чеченца спортсменом Дивничем

Командир «Ахмата» Алаудинов выложил новый пост, посвященный спортсмену Дивничу
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Командир «Ахмата» Апти Алаудинов продолжил конфликт со спортсменом и бойцом смешанных единоборств Максимом Дивничем, рассказавшим о дебоше чеченца в бассейне. Новый пост, посвященный Дивничу, Алаудинов выложил в своем Telegram-канале.

Запись, которую репостнул Алаудинов, предваряется словами «посвящение Дивничу и компании». К ней прикреплено видео, на кадрах которого появляются несколько военнослужащих различных национальностей: нивх, чукча, несколько якутов, таджик, казах, нанаец, юкагир и бурят. «Ни одного русского нет», — заявил не представившийся автор и один из героев видео. В подписи к видео их называют русскими.

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«Вот настоящие герои нашего времени — настоящие русские воины, защищающие Россию, пока другие в это время в бассейнах купаются», — говорится в подписи к посту.

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В одном из публичных бассейнов Луганска пьяный боец из Чечни Алихан Берсаев приставал к женщинам, а после требований прекратить хулиганские действия попытался устроить драку, оскорбил пожилого человека и всех жителей Луганска, а также угрожал окружающим «Ахматом». Из-за последнего факта спортсмен Дивнич потребовал реакции от командира подразделения Апти Алаудинова. Тот заявил, что выходец из Чечни не имеет отношения к «Ахмату» и уже отправлен на передовую. После этого Дивнич и Алаудинов опубликовали множество постов с критикой друг друга. Среди прочего, Алаудинов выложил запись с выпадом против «неправильных русских».

Ранее Алаудинов 18 раз за видео назвал Диванычем осветившего скандал с чеченцем Дивнича. Российские военкоры, военблогеры и общественники указывали на недопустимое поведение Апти Алаудинова в конфликте с Дивничем, отмечая, что тот занимает должность замглавы военно-политического управления Минобороны и обязан поддерживать мир и согласие в Вооруженных силах России.

ЖЗЛ
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