Командир «Ахмата» продолжил конфликт с рассказавшим о дебоше чеченца спортсменом Дивничем

Командир «Ахмата» Алаудинов выложил новый пост, посвященный спортсмену Дивничу

Командир «Ахмата» Апти Алаудинов продолжил конфликт со спортсменом и бойцом смешанных единоборств Максимом Дивничем, рассказавшим о дебоше чеченца в бассейне. Новый пост, посвященный Дивничу, Алаудинов выложил в своем Telegram-канале.

Запись, которую репостнул Алаудинов, предваряется словами «посвящение Дивничу и компании». К ней прикреплено видео, на кадрах которого появляются несколько военнослужащих различных национальностей: нивх, чукча, несколько якутов, таджик, казах, нанаец, юкагир и бурят. «Ни одного русского нет», — заявил не представившийся автор и один из героев видео. В подписи к видео их называют русскими.

«Вот настоящие герои нашего времени — настоящие русские воины, защищающие Россию, пока другие в это время в бассейнах купаются», — говорится в подписи к посту.

Что случилось в бассейне в ЛНР В одном из публичных бассейнов Луганска пьяный боец из Чечни Алихан Берсаев приставал к женщинам, а после требований прекратить хулиганские действия попытался устроить драку, оскорбил пожилого человека и всех жителей Луганска, а также угрожал окружающим «Ахматом». Из-за последнего факта спортсмен Дивнич потребовал реакции от командира подразделения Апти Алаудинова. Тот заявил, что выходец из Чечни не имеет отношения к «Ахмату» и уже отправлен на передовую. После этого Дивнич и Алаудинов опубликовали множество постов с критикой друг друга. Среди прочего, Алаудинов выложил запись с выпадом против «неправильных русских».

Ранее Алаудинов 18 раз за видео назвал Диванычем осветившего скандал с чеченцем Дивнича. Российские военкоры, военблогеры и общественники указывали на недопустимое поведение Апти Алаудинова в конфликте с Дивничем, отмечая, что тот занимает должность замглавы военно-политического управления Минобороны и обязан поддерживать мир и согласие в Вооруженных силах России.