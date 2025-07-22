Генерал Алаудинов 18 раз за видео назвал Диванычем осветившего скандал с чеченцем Дивнича

Глава «Ахмата» Алаудинов 18 раз за видео назвал Макса Дивнича Диванычем

Глава спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов выпустил на своем канале видео, в котором почти двадцать раз назвал Диванычем спортсмена Макса Дивнича, осветившего скандал с пьяным чеченцем в бассейне в Луганской народной республики (ЛНР). Кадры опубликованы в Telegram.

На выложенной записи Алаудинов в очередной раз рассказывает о своем конфликте с борцом смешанных единоборств, ни разу не назвав его по фамилии верно. Командир «Ахмата» отмечает, что он воевал, а Дивнич — нет, хотя позже утверждает, что боец состоит в «войске Антихриста». Также он заявляет, что Дивнич действует вместе с врагами России, которых поддерживает Украина, Госдеп США и британская разведка. «Ты заблудился, мальчик? Может быть, ты случайно попал туда [в "войско Антихриста"]?» — обратился он к Дивничу.

Всего за видео Алаудинов 18 раз назвал Дивнича Диванычем. При этом генералу известна верная версия фамилии бойца, так как Дивничу в блоге Алаудинова посвящены множество постов, и как минимум 17 из них содержат правильное указание фамилии спортсмена.

Что случилось в бассейне в ЛНР В одном из публичных бассейнов Луганска пьяный боец из Чечни Алихан Берсаев приставал к женщинам, а после требований прекратить хулиганские действия попытался устроить драку, оскорбил пожилого человека и всех жителей Луганска, а также угрожал окружающим «Ахматом». Из-за последнего факта спортсмен Дивнич потребовал реакции от командира подразделения Апти Алаудинова. Тот заявил, что выходец из Чечни не имеет отношения к «Ахмату» и уже отправлен на передовую. После этого Дивнич и Алаудинов опубликовали множество постов с критикой друг друга. Среди прочего, Алаудинов выложил запись с выпадом против «неправильных русских».

Российские военкоры, военблогеры и общественники указывали на недопустимое поведение Апти Алаудинова в конфликте с Дивничем, отмечая, что тот занимает должность замглавы военно-политического управления Минобороны и обязан поддерживать мир и согласие в вооруженных силах.

Генерал-лейтенант Алаудинов нередко комментирует происшествия, в которых были замешаны выходцы из Чечни или мусульмане. Зачастую он использует оскорбления в адрес своих оппонентов или заочных собеседников.

Так, высказываясь о нападении чеченских бойцов на сотрудников военной полиции из-за требования предъявить документы, Алаудинов заявлял о «петушиности» освещавших конфликт. Комментируя слова схиигумена Гавриила о мигрантах-мусульманах, Алаудинов назвал монаха дебилом в рясе. Также Алаудинов публично назвал чертом, чмошником и «ЛГБТ-шником» (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) журналиста Ивана Панкина, задавшего ему острый вопрос о конфликтах с участием чеченцев.