Меры по защите персональных данных в России сочли недостаточными

Сенатор Клишас: Меры по защите персональных данных в РФ оказались недостаточными

Кибератаки на российские компании показали, что меры по защите персональных данных в России оказались недостаточными. Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в Telegram.

«События последних дней говорят что мер, которые были приняты для защиты информационной инфраструктуры и персональных данных граждан (включая оборотные штрафы), оказалось явно недостаточно», — счел сенатор.

Он также добавил, что Совет Федерации совместно с правительством России продолжит работать над законодательными мерами в области защиты личных данных россиян.

29 июля стало известно, что крупная сеть клиник «Семейный доктор» подверглась хакерской атаке. Сообщалось, что из-за нападения была утеряна база пациентов.

Ранее 29 июля киберпреступники атаковали сеть аптек «Столички». Работу аптек пообещали восстановить в кратчайшие сроки.

28 июля работа авиаперевозчика «Аэрофлот» оказалась парализована из-за технического сбоя. Из-за него были отменены десятки рейсов из России. Позднее о причастности к сбою сообщили хакеры. Они, среди прочего, заявили, что персональные данные клиентов авиакомпании скомпрометированы, однако Роскомнадзор не подтвердил эту информацию.