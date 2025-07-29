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09:02, 29 июля 2025Наука и техника

Открыт эффективный способ борьбы с устойчивыми опухолями

EMBO Reports: Блокировка минорного сплайсинга резко замедляет рост опухолей
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Австралийские ученые предложили новый способ борьбы с агрессивными опухолями — блокировку редкого молекулярного процесса под названием «минорный сплайсинг». Исследование, опубликованное в EMBO Reports, показало, что подавление этого механизма резко замедляет рост опухолей печени, легких и желудка, практически не затрагивая здоровые клетки.

Минорный сплайсинг — это процесс «монтажа» РНК, затрагивающий всего 0,05 процента генов, но крайне важных: именно они отвечают за деление клеток и активны в большинстве злокачественных опухолей, особенно с мутацией KRAS. Ученые из института WEHI доказали, что вмешательство в эту систему вызывает повреждение ДНК у раковых клеток и активирует белок p53 — ключевой защитный механизм организма, запускающий гибель клеток с ошибками.

В ходе опытов на рыбах, мышах и клетках рака легких снижение активности всего одного белка — RNPC3 — привело к резкому снижению опухолевой нагрузки. При этом здоровые ткани почти не пострадали.

Команда уже начала поиски соединений, способных подавлять минорный сплайсинг — потенциально это может привести к созданию новых препаратов против опухолей, устойчивых к другим методам терапии.

Ранее ученые нашли ключ к борьбе с раком простаты. Применение ингибиторов CBP/p300, в том числе препарата CCS1477, существенно замедлило рост опухолей.

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