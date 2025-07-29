Под Москвой девушка отбилась от пытавшегося ее изнасиловать мужчины

В Люберцах девушка отбилась от пытавшегося ее изнасиловать пьяного мужчины

В подмосковных Люберцах девушка отбилась от пьяного мужчины, пытавшегося ее изнасиловать. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Жительница Московской области отметила, что возвращалась домой из магазина. К ней подбежал незнакомец и грубо схватил ее за ягодицы. Мужчина навязчиво предлагал девушке секс.

Россиянка отказала ему в близости и нагрубила. После этого незнакомец стал требовать деньги, поскольку был оскорблен.

Спастись от неадекватного гражданина девушке помогла проезжающая на автомобиле семья. После случившегося горожанка намерена обратиться в полицию и наказать обидчика.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 17-летняя девочка сбежала из дома из-за отца-насильника.

До этого в Приморском крае задержали 30-летнего таксиста, подозреваемого в надругательстве над 17-летней школьницей во время поездки.