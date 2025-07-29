Разработан метод раннего предсказания появления кариеса

Cell Host Microbe: Алгоритм sMiC предсказывает появление кариеса за два месяца

Ученые предложили способ предсказывать развитие кариеса у детей с точностью до отдельного зуба. Исследование, опубликованное в Cell Host & Microbe, показало: микробиом зубного налета имеет уникальную пространственную организацию, и нарушения в этом порядке могут сигнализировать о начале заболевания задолго до появления симптомов.

Авторы проанализировали более 2,5 тысячи образцов зубного налета у 89 дошкольников в течение 11 месяцев. У здоровых детей микробиота верхней челюсти формировала четкую симметрию и переход от передних зубов к задним. При кариесе эта организация нарушалась: локальное воспаление изменяло состав микробов, вызывая дисбаланс и распространяя патологические изменения на соседние зубы.

На основе этих данных исследователи разработали алгоритм sMiC (spatial microbial indicators of caries), который выявляет кариес с точностью 98 процентов и предсказывает его появление за два месяца с точностью 93 процента. Каждый зуб получил собственный микробиологический «паспорт» риска.

Авторы отмечают, что такая стратегия позволяет перейти от общих профилактических мер к адресной профилактике — например, использовать пробиотики, щадящие антисептики или индивидуализированные рекомендации по гигиене, направленные на конкретный зуб с высоким риском.

Ранее ученые впервые вырастили человеческий зуб в лаборатории. Исследователи создали материал, имитирующий естественную среду развития зуба.