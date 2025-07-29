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18:07, 29 июля 2025Интернет и СМИ

Известная ведущая объявила об уходе с «Русского радио» после 10 лет работы

Ведущая Алла Довлатова объявила об уходе с «Русского радио» после 10 лет работы
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Известная российская теле- и радиоведущая Алла Довлатова объявила об уходе с «Русского радио» после десяти лет работы. Об этом она сообщила 28 июля в сторис своего Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Довлатова опубликовала серию роликов, в которых показала, как добиралась до студии в последний день работы. «Десять лет каждый будний вечер я приходила сюда на "Русское радио" с большой любовью в сердце. Прощаюсь с "Русским радио". Люблю его всей душой», — написала она.

В разговоре с Ura.ru ведущая назвала увольнение с радиостанции тяжелым решением. «Несколько лет я об этом думала, но не могла решиться. Но мне надо было выйти из так называемой зоны комфорта», — призналась Довлатова. Она добавила, что планирует заниматься другими проектами.

Ранее стало известно, что Довлатова стала бабушкой. Ведущая сообщила, что ее дочь родила сына.

Довлатова работала на «Русском радио» с 2015 года. Она вела «Вечернее шоу Аллы Довлатовой», в эфире которого беседовала с приглашенными гостями.

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