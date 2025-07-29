Жильцам рухнувшего дома в Саратове пообещали компенсацию

Пострадавшие от обрушения дома в Саратове получат новое жилье

Пострадавшие в результате обрушения дома в Саратове получат выплаты и новое жилье. Об этом в своем Telegram-канале объявил глава региона Роман Бусаргин.

Как заверил губернатор, собственников квартир в пятом подъезде, где произошло ЧП, обеспечат новым жильем. Механизм, по словам Бусаргина, находится на этапе проработки. «Подобного решения в рамках ЧС ранее у нас в регионе не было, поэтому сейчас наши специалисты готовят необходимую нормативную базу и определяют, каким образом это будет реализовано», — отмечает он. Сегодня для жильцов рухнувшего дома открыты пункты временного размещения в гостиницах города.

Также власти определили, в каком объеме местные жители получат компенсацию. До 300 тысяч рублей получат квартировладельцы, чье имущество пострадало в результате обвала дома. Аналогичная сумма будет назначена тем, у кого оказался поврежден автомобиль. По 15 тысяч рублей на покупку предметов первой необходимости положено каждому члену семьи, чья квартира пострадала. По миллиону рублей, помимо других мер поддержки по утрате имущества, будет выплачено семьям погибших. Средства будут выделены из резервного фонда областного правительства.

В данный момент эксперты обследуют состояние четвертого подъезда. Оставшиеся квартиры планируют защитить, укрепив несущие конструкции и усилив торец здания. Кроме того, специалисты проверят состояние конструкций во втором подъезде соседнего дома, фасад которого был поврежден из-за ЧП.

25 июля из-за взрыва газа обрушились десять этажей многоквартирного дома в Саратове. В результате разрушено оказалось почти 40 квартир. Пострадали 18 человек, жертвами ЧП стали семь человек.