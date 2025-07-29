Сестра Ким Чен Ына назвала условие для переговоров КНДР и США

Ким Е Чжон: США необходимо признать новые реалии для переговоров с КНДР

Вашингтон должен признать сложившиеся новые реалии, иначе переговоры с Северной Кореей останутся лишь «надеждой». Об этом сказала сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Она напомнила, что время, как и геополитическая обстановка, изменились: текущий 2025 год – это не 2018 или 2019 год. Именно поэтому США должны признать необратимый статус КНДР как обладателя ядерного оружия.

По словам Ким Е Чжон, если Америка не поймет изменения реальности и будет цепляться только за неудачи прошлого, встреча не состоится. Сестра лидера КНДР также подчеркнула, что будут отвергнуты любые попытки отрицать ядерный статус республики, при этом Северная Корея открыта к «любым вариантам» для его защиты.

Конфронтацию между двумя ядерными государствами стоит признать невыгодной, необходимо искать другой выход на контакт, добавила Ким Е Чжон. Она не стала отрицать, что у Трампа с ее братом сложились неплохие личные отношения, однако их взаимодействие не должно ограничиваться только вопросом денуклеаризации. В противном случае это может быть расценено только как издевательство над своим визави.

В июне 2025 года Белый дом распространил заявление о том, что Трамп готов к диалогу с Ким Чен Ыном. По словам представителя американской администрации Кэролайн Ливитт, президент США хотел бы увидеть прогресс, к которому стороны пришли на саммите в Сингапуре в 2018 году. Журналисты также спросили, являются ли правдой слухи о том, что Трамп направил Ким Чен Ыну письмо.

В апреле американский президент сказал, что у него есть определенные планы вскоре пойти на контакт с главой Северной Кореи. Сам Трамп высоко оценивает уровень отношений с северокорейским лидером.