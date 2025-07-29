Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:20, 29 июля 2025Интернет и СМИ

Zoom оштрафовали в России почти на 80 миллионов рублей

Суд в Москве оштрафовал сервис Zoom почти на 80 миллионов рублей
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Kateryna Onyshchuk / Shutterstock / Fotodom

Таганский районный суд Москвы оштрафовал сервис Zoom почти на 80 миллионов рублей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Zoom признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 13.49 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации»).

Сервису назначили штраф в размере 79 миллионов рублей.

Ранее суд в Москве оштрафовал Zoom на 15 миллионов рублей. Поводом стало нарушение сервисом законодательства в области персональных данных.

Перед этим Zoom привлекли к ответственности за отказ открыть представительство в России. Компанию обязали выплатить штраф в размере 115 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это колоссальные ресурсы». В США предложили купить у России большую территорию на Дальнем Востоке. Что об этом известно?

    Отец осужденного экс-полковника российской таможни объяснил происхождение миллионов сына

    МВФ резко снизил прогноз роста российской экономики в 2025 году

    Ушедший на СВО потомок императора показал насаженный на палку череп и послание под ним

    В ЕС потребовали от Украины безотлагательного назначения директора БЭБ

    Zoom оштрафовали в России почти на 80 миллионов рублей

    Фото Брэда Питта с усами и в парике назвали кринжем в сети

    Российский антидроновый «Посох» прожег стальную плиту

    Чиновник вместе с водителем попали под удар ВСУ в российском регионе

    Двое россиян организовали нарколабораторию и спонсировали ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости