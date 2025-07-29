Zoom оштрафовали в России почти на 80 миллионов рублей

Суд в Москве оштрафовал сервис Zoom почти на 80 миллионов рублей

Таганский районный суд Москвы оштрафовал сервис Zoom почти на 80 миллионов рублей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Zoom признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 13.49 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации»).

Сервису назначили штраф в размере 79 миллионов рублей.

Ранее суд в Москве оштрафовал Zoom на 15 миллионов рублей. Поводом стало нарушение сервисом законодательства в области персональных данных.

Перед этим Zoom привлекли к ответственности за отказ открыть представительство в России. Компанию обязали выплатить штраф в размере 115 миллионов рублей.