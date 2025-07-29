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16:06, 29 июля 2025Силовые структуры

Собранные в России благотворительные деньги попали к террористам

СК: Уроженка КБР перевела благотворительную помощь террористической организации
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело против уроженки Кабардино-Балкарии, которая собранные для благотворительной помощи нуждающимся деньги перечислила террористической организации, чья деятельность запрещена в России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета (СК) России.

Женщине 1971 года рождения вменяется участие и финансирование террористической деятельности.

По версии следствия, в ноябре 2016 года она через соцсети собрала для благотворительных целей 1,1 миллиона рублей, которые перечислила участникам международной террористической организации. Через год женщина уехала из России. Также в отношении нее расследуется дело о вербовке граждан в террористическую организацию. Ей заочно предъявлено обвинение и выдана санкция на арест.

Фигурантка дела объявлена в международный розыск.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала двух уроженцев Дагестана, вернувшихся в Россию из Египта, где они присоединились к сторонникам всемирного халифата.

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