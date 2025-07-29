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17:41, 29 июля 2025Наука и техника

Совершен прорыв в разработке точечных методов лечения рака

Science: ИИ помогает создать замену T-клеточным рецепторам для борьбы с раком
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Konstantin Kolosov / Shutterstock / Fotodom

Американские ученые при помощи искусственного интеллекта разработали белки, способные заменить T-клеточные рецепторы — ключевой инструмент иммунной системы в распознавании опухолевых клеток. Это открытие может ускорить разработку точечных методов лечения рака и вирусных инфекций. Работа опубликована в журнале Science.

В норме T-клетки «проверяют» клетки организма на наличие признаков болезни с помощью молекул pMHCI на их поверхности. Если клетка больна, T-рецептор распознает это и запускает иммунный ответ. Но в терапии сложно найти подходящие рецепторы, так как это занимает много времени и денег.

Чтобы обойти эту проблему, исследователи с помощью ИИ создали миниатюрные белки, которые умеют точно так же, как T-рецепторы, определять опасные клетки. Специальная программа сгенерировала 11 таких белков. Они были встроены в искусственные иммунные рецепторы (CAR), направляющие T-клетки прямо на больные клетки — например, опухолевые или зараженные ВИЧ.

В экспериментах восемь из таких конструкций успешно активировали иммунный ответ, а две полностью уничтожили пораженные клетки. Это подтвердило эффективность метода и безопасность для здоровых тканей.

Авторы подчеркивают: благодаря ИИ можно быстро (за считанные недели) создавать точные иммунные рецепторы под конкретного пациента. Это особенно важно, поскольку у разных людей иммунные мишени отличаются из-за генетических особенностей.

Ранее ученые назвали главные причины рака печени. Большинство случаев этой смертельно опасной болезни можно предотвратить, если устранить ключевые факторы риска, как вирусные гепатиты и злоупотребление алкоголем.

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