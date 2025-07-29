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12:54, 29 июля 2025Ценности

Том Брэди оголился перед папарацци после страстного поцелуя Ирины Шейк с известным актером

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Backgrid / Legion-Media

Профессиональный игрок в американский футбол Том Брэди оголился перед папарацци. Соответствующие снимки публикует Page Six.

47-летнего спортсмена заметили во время отдыха на яхте у берегов Ибицы после новостей в СМИ о страстном поцелуе его бывшей возлюбленной, российской супермодели Ирины Шейк (настоящая фамилия — Шайхлисламова) с известным итальянским актером Микеле Морроне. Так, Брэди сфотографировали в мокрых черных шортах. Уличным фотографам удалось запечатлеть загорелое тело знаменитости и его мускулы.

По словам журналистов, Брэди находился на морском судне не один. Позже к нему присоединилась неизвестная светловолосая женщина в слитном купальнике с вырезом на спине.

В июне сообщалось, что Джейсон Келси, брат игрока в американский футбол Трэвиса Келси, разделся на благотворительном вечере.

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