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20:16, 29 июля 2025Интернет и СМИ

В Роскомнадзоре прокомментировали хакерские атаки на аптеки и клиники

Роскомнадзор заявил, что признаков DDoS-атаки на «Столички» не выявлено
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

В Роскомнадзоре прокомментировали хакерские атаки на сети аптек «Столички» и клиник «Семейный доктор». Заявление ведомства передает ТАСС.

Отмечается, что Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) зафиксировал сбои в работе аптек и клиник. «Признаки DDoS-атаки не обнаружены, причины произошедшего выясняются», — добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что сеть клиник «Семейный доктор» атаковали хакеры. Сообщалось, что организация потеряла базу пациентов. Кроме того, из-за кибернападения врачи ведут записи во время приема вручную.

До этого 29 июля сообщалось о хакерской атаке на известную сеть аптек «Столички». Представители компании заявили, что полноценную работу сети восстанавливают. Отмечалось, что половина аптечных пунктов открыты для посетителей.

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