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09:51, 29 июля 2025Наука и техника

Выявлен скрытый вред любви для здоровья

BBR: Любовная зависимость негативно сказывается на когнитивных способностях
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Barna Kovács / Unsplash

Даже легкие формы любовной зависимости могут негативно сказываться на когнитивных способностях, выяснили итальянские ученые. Исследование опубликовано в Behavioural Brain Research (BBR) и показывает, что такие отношения наносят вред не только психике, но и памяти.

Участники с симптомами любовной зависимости чаще жаловались на забывчивость, ошибки в повседневных делах и трудности с концентрацией. Особенно выражены были эти жалобы у тех, кто страдал от тревоги и депрессии — именно они, как показал анализ, усиливают воздействие зависимости на мозг.

Отдельный риск — социальные сети. Их чрезмерное использование, по мнению авторов, способствует формированию и укреплению зависимости, усиливая эмоциональную вовлеченность и искаженные ожидания от отношений.

Исследователи призывают не воспринимать любовную зависимость как романтическую причуду. Это поведенческое расстройство, которое требует внимания специалистов, как и любая другая форма зависимости. Повышение информированности, считают они, поможет вовремя распознать проблему и обратиться за помощью.

Ранее ученые раскрыли неожиданный вред брака: оказалось, что супружеская жизнь может быть связана с более высоким риском деменции.

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