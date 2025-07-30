Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Андрей Рублёв
Сегодня
18:00 (Мск)
Юго Гастон
Торонто
Динамо Мх
Сегодня
18:30 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Fonbet Кубок России|Группа C. 1-й тур
ЦСКА
Сегодня
18:30 (Мск)
Локомотив М
Fonbet Кубок России|Группа D. 1-й тур
Ахмат
Сегодня
20:45 (Мск)
Зенит
Fonbet Кубок России|Группа A. 1-й тур
Ростов
Сегодня
20:45 (Мск)
Спартак М
Fonbet Кубок России|Группа C. 1-й тур
Панатинаикос
Сегодня
21:00 (Мск)
Рейнджерс
Лига чемпионов|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Ред Булл Зальцбург
Сегодня
21:45 (Мск)
Бранн
Лига чемпионов|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
16:38, 30 июля 2025Спорт

Бах высказался об участии россиян в чемпионате мира по водным видам спорта

Бах об участии россиян в ЧМ по водным видам спорта: МОК только рекомендует
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pierre Albouy / Reuters

Бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался об участии россиян в чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Об этом сообщает «Чемпионат».

Он напомнил, что каждая федерация по видам спорта принимает решение о допуске россиян. «При этом есть рекомендации Международного олимпийского комитета. Но, опять же, это только рекомендации», — заявил Бах.

Россияне впервые с 2019 года принимают участие в чемпионате мира по водным видам спорта. Атлеты выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

В конце февраля 2022-го большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. В некоторых видах спорта представители страны выступают в нейтральном статусе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Есть большие шансы». Конфликт на Украине могут приостановить в ближайшее время. Что известно?

    Российская продавщица подралась с зумером и попала на видео

    Страна НАТО решила закупить тысячи единиц бронетехники

    В России ответили на ультиматум Трампа о десятидневном отсчете

    Пепелище на месте сгоревших цыганских домов в российском регионе сняли на видео

    Популярная российская блогерша рассказала о похудении на 30 килограммов за полгода

    Москвичей предупредили о жаре

    Министр сельского хозяйства рассказала о самообеспеченности России яблоками

    Врачей из Калининграда признали виновными в убийстве младенца. Как желание улучшить статистику толкнуло их на преступление?

    Путин проведет переговоры с иностранным лидером

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости