Бах высказался об участии россиян в чемпионате мира по водным видам спорта

Бах об участии россиян в ЧМ по водным видам спорта: МОК только рекомендует

Бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался об участии россиян в чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Об этом сообщает «Чемпионат».

Он напомнил, что каждая федерация по видам спорта принимает решение о допуске россиян. «При этом есть рекомендации Международного олимпийского комитета. Но, опять же, это только рекомендации», — заявил Бах.

Россияне впервые с 2019 года принимают участие в чемпионате мира по водным видам спорта. Атлеты выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

В конце февраля 2022-го большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. В некоторых видах спорта представители страны выступают в нейтральном статусе.