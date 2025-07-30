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12:33, 30 июля 2025Спорт

Бывший тренер «Ахмата» вспомнил о стрельбе из автоматов с игроками команды

Бывший тренер «Ахмата» Рахимов вспомнил о стрельбе из автоматов с игроками
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов, работавший в «Ахмате», вспомнил о выезде на стрелковый полигон с игроками грозненской команды. Об этом сообщает «Чемпионат».

Специалист инициировал поездку для поднятия командного духа. Игроки вели стрельбу из автоматов. «Все футболисты постреляли? Да, с удовольствием. Им там еще соревнование устроили», — рассказал Рахимов.

Тренер руководил «Ахматом» с 2013-го по 2017-й и с 2018-го по 2019-й год. С 2023-го он возглавляет «Рубин».

23 июля сообщалось о том, что старший сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова 19-летний Ахмат оставил должность президента «Ахмата». Новым президентом назначен Якуб Закриев.

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