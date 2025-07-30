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05:08, 30 июля 2025Из жизни

Нападение крупного питона на человека сняли на видео

В Индии сняли на видео нападение питона, вцепившегося в щеку змеелову
Олег Парамонов
Олег Парамонов

В Индии крупный питон напал на профессионального змеелова и укусил его за щеку. Об этом сообщает издание The Free Press Journal.

Один из очевидцев снял нападение на видео. На записи, опубликованной в соцсетях, видно, что змея запуталась в сети. Пожилой змеелов в перчатках, вызванный жителями села, пытается ее извлечь.

Разозленная долгим пребыванием в ловушке змея в ярости набросилась на пожилого мужчину и вцепилась ему в щеку. Хотя это произошло на глазах у людей, присутствовавшие не решались вмешаться.

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После долгой борьбы, продолжавшейся более 40 секунд, змею удалось оттащить от человека.

Ранее сообщалось, что на Филиппинах сняли на видео попытку нападения питона на человека. Змея сделала выпад в сторону подростка на берегу водоема, но промахнулась.

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