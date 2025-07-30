Нападение крупного питона на человека сняли на видео

В Индии сняли на видео нападение питона, вцепившегося в щеку змеелову

В Индии крупный питон напал на профессионального змеелова и укусил его за щеку. Об этом сообщает издание The Free Press Journal.

Один из очевидцев снял нападение на видео. На записи, опубликованной в соцсетях, видно, что змея запуталась в сети. Пожилой змеелов в перчатках, вызванный жителями села, пытается ее извлечь.

Разозленная долгим пребыванием в ловушке змея в ярости набросилась на пожилого мужчину и вцепилась ему в щеку. Хотя это произошло на глазах у людей, присутствовавшие не решались вмешаться.

После долгой борьбы, продолжавшейся более 40 секунд, змею удалось оттащить от человека.

Ранее сообщалось, что на Филиппинах сняли на видео попытку нападения питона на человека. Змея сделала выпад в сторону подростка на берегу водоема, но промахнулась.