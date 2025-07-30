Подсчитан чистый убыток российского Райффайзенбанка

РБК: Чистый убыток российского Райффайзенбанка составил 861 миллион евро

Во II квартале 2025 года чистый убыток российского Райффайзенбанка достиг 861 миллиона евро. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет его материнской структуры — австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI).

Отмечается, что за последние 12 месяцев это уже второй раз, когда данный банк сообщает об отрицательном финансовом итоге. Так, в IV квартале 2024 года убыток оценивали в 240 миллионов евро.

В начале мая 2025 года Raiffeisen Bank International AG (RBI) сообщал, что его российская дочерняя компания Райффайзенбанк лишилась 1,9 миллиарда евро и в любой момент может потерять еще 174 миллиона евро. Что касается убытка в 240 миллионов евро, то их объяснили созданием дополнительных резервов на 840 миллионов евро для покрытия возможных потерь по судебному иску в России.

В конце мая стало известно, что Райффайзенбанк подал иск против фармакологической компании «Р-Фарм» и «Р-фарм холдинг» на общую сумму почти в 30 миллионов евро.

