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12:59, 30 июля 2025Экономика

Подсчитан чистый убыток российского Райффайзенбанка

РБК: Чистый убыток российского Райффайзенбанка составил 861 миллион евро
Кирилл Луцюк

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Во II квартале 2025 года чистый убыток российского Райффайзенбанка достиг 861 миллиона евро. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет его материнской структуры — австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI).

Отмечается, что за последние 12 месяцев это уже второй раз, когда данный банк сообщает об отрицательном финансовом итоге. Так, в IV квартале 2024 года убыток оценивали в 240 миллионов евро.

В начале мая 2025 года Raiffeisen Bank International AG (RBI) сообщал, что его российская дочерняя компания Райффайзенбанк лишилась 1,9 миллиарда евро и в любой момент может потерять еще 174 миллиона евро. Что касается убытка в 240 миллионов евро, то их объяснили созданием дополнительных резервов на 840 миллионов евро для покрытия возможных потерь по судебному иску в России.

В конце мая стало известно, что Райффайзенбанк подал иск против фармакологической компании «Р-Фарм» и «Р-фарм холдинг» на общую сумму почти в 30 миллионов евро.

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