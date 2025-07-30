Появились кадры уничтожения склада ВСУ беспилотником

Минобороны показало кадры уничтожения склада ВСУ беспилотником «Герань-2»

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотником. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Иди и смотри».

По информации канала, российские войска поразили склад с артиллерийскими снарядами и артиллерийским орудием 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ с помощью беспилотника «Герань-2» в Сумской области.

Ранее появились кадры удара ВС России по полигону Сухопутных войск ВСУ. Как только его местоположение рассекретили, армия России направила две ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

До этого Минобороны России заявило о 10 групповых ударах по объектам Украины за неделю. Как уточнили в ведомстве, три атаки произведены при помощи высокоточного оружия воздушного, наземного и морского базирования, а также аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал» и ударных беспилотников.