Россиян в Японии эвакуировали из отелей на фоне угрозы цунами

Российских туристов эвакуировали из отеля японского города Камакура на фоне угрозы цунами. Об этом они сообщили в Telegram-чате «Болтовня о Японии».
«Нас привели в школу, посадили в классе перед телевизором, чтобы сидели и смотрели, как там все развивается. Сидим», — написала россиянка Юлия, уточнив, что сотрудник отеля собрал их на ресепшен и отвел в учебное заведение.
Другая россиянка рассказала, что они собирались ехать в Камакуру из Токио, но из-за угрозы цунами все поезда отменили.
Тем временем в посольстве России в Токио РИА Новости сообщили, что никто из россиян в Японии не пострадал, просьб о помощи тоже пока не поступало.
Ранее стало известно, что силы самообороны Японии подняли в воздух истребители, а также патрульные самолеты и вертолеты для мониторинга ситуации над акваторией Тихого океана на фоне угрозы цунами. После случившегося на Камчатке сильного землетрясения оно движется к японскому побережью.