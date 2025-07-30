Россиян в Японии эвакуировали из отелей на фоне угрозы цунами

Российских туристов эвакуировали из отеля Камакуры на фоне угрозы цунами

Российских туристов эвакуировали из отеля японского города Камакура на фоне угрозы цунами. Об этом они сообщили в Telegram-чате «Болтовня о Японии».

«Нас привели в школу, посадили в классе перед телевизором, чтобы сидели и смотрели, как там все развивается. Сидим», — написала россиянка Юлия, уточнив, что сотрудник отеля собрал их на ресепшен и отвел в учебное заведение.

Другая россиянка рассказала, что они собирались ехать в Камакуру из Токио, но из-за угрозы цунами все поезда отменили.

Тем временем в посольстве России в Токио РИА Новости сообщили, что никто из россиян в Японии не пострадал, просьб о помощи тоже пока не поступало.

Ранее стало известно, что силы самообороны Японии подняли в воздух истребители, а также патрульные самолеты и вертолеты для мониторинга ситуации над акваторией Тихого океана на фоне угрозы цунами. После случившегося на Камчатке сильного землетрясения оно движется к японскому побережью.