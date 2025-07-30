Российский пловец прокомментировал золото в эстафете на чемпионате мира

Пловец Лифинцев о золоте в эстафете на чемпионате мира: Готовы творить историю

Российский пловец Мирон Лифинцев прокомментировал завоеванную золотую медаль в смешанной эстафете на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Его слова приводит ТАСС.

Спортсмен заявил, что был готов творить историю. «Когда Кирилл Пригода проплыл, я понял, что мы проплывем быстро и что все готовы», — поделился подробностями он, добавив, что каждый выполнил свое дело.

Ранее Лифинцев, Пригода, а также Дарья Трофимова, Дарья Клепикова выиграли смешанную эстафете на чемпионате мира. Финальный заплыв прошел в среду, 30 июля. Российские спортсмены проплыли дистанцию за 3.37,97, установив новый рекорд чемпионатов мира. Вторыми стали китайские пловцы, на третьем месте расположились канадцы.

Россияне впервые с 2019 года принимают участие в чемпионате мира по водным видам спорта. Атлеты выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.