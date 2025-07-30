«Спартак» победил «Ростов» в матче Кубка России

«Спартак» победил «Ростов» со счетом 2:0 в матче Кубка России

Московский «Спартак» одержал победу над «Ростовом» в матче первого тура группового этапа Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. На 28-й минуте счет открыл полузащитник Даниил Хлусевич. На третьей добавленной к первому тайму минуте преимущество команды увеличил хавбек Пабло Солари.

В сезоне-2024/2025 обладателем Кубка России стал московский ЦСКА. В финале армейцы победили «Ростов».

В следующем туре Кубка России «Спартак» примет «Динамо» из Махачкалы 12 августа. «Ахмат» двумя днями позднее на выезде сыграет с «Пари Нижним Новгородом».