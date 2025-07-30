Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Андрей Рублёв
2:0
Завершен
Юго Гастон
Торонто
Динамо Мх
1:0
Завершен
Пари Нижний Новгород
Fonbet Кубок России|Группа C. 1-й тур
ЦСКА
2:1
Завершен
Локомотив М
Fonbet Кубок России|Группа D. 1-й тур
Ахмат
1:2
Завершен
Зенит
Fonbet Кубок России|Группа A. 1-й тур
Ростов
0:2
Завершен
Спартак М
Fonbet Кубок России|Группа C. 1-й тур
Панатинаикос
1:1
Завершен
Рейнджерс
Лига чемпионов|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Ред Булл Зальцбург
1:1
2-й тайм
live
Бранн
Лига чемпионов|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
22:57, 30 июля 2025Спорт

«Спартак» победил «Ростов» в матче Кубка России

«Спартак» победил «Ростов» со счетом 2:0 в матче Кубка России
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Московский «Спартак» одержал победу над «Ростовом» в матче первого тура группового этапа Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. На 28-й минуте счет открыл полузащитник Даниил Хлусевич. На третьей добавленной к первому тайму минуте преимущество команды увеличил хавбек Пабло Солари.

В сезоне-2024/2025 обладателем Кубка России стал московский ЦСКА. В финале армейцы победили «Ростов».

В следующем туре Кубка России «Спартак» примет «Динамо» из Махачкалы 12 августа. «Ахмат» двумя днями позднее на выезде сыграет с «Пари Нижним Новгородом».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Конгрессе США выступили с жестким обращением к России

    Представитель талибов раскритиковал ООН

    На Камчатке произошло 13 новых мощных землетрясений за два часа

    «Зенит» победил Ахмат в матче Кубка России

    «Спартак» победил «Ростов» в матче Кубка России

    Зеленский заявил о подписывающей контракт с ВСУ «мотивированной» молодежи

    Трамп обсудил пошлины для стран БРИКС

    Экс-депутат Рады высказался о появлении Ермака на встрече в Альпах

    На Украине призвали готовиться к новым ночным звукам во время атак

    Названо главное упражнение для мужчин после 50 лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости