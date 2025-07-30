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10:20, 30 июля 2025Силовые структуры

В деле бывшего замглавы МЧС Кубани о покушениях на убийство нашли особую сложность

Следствие по делу экс-замглавы МЧС Кубани продлили из-за особой сложности
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «МЧС Краснодарского края»

Расследование уголовного дела бывшего замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко, обвиняемого в организации двух покушений на убийство, продлили до 4 августа в связи с особой сложностью. Об этом сообщает ТАСС.

В материалах дела указано, что особую сложность представляет доказывание по делу, характер и объем следственных и процессуальных действий, для чего требуется большее время. Вместе с продлением срока следствия Симоненко оставлен под стражей до 31 июля.

Его защита просила смягчить меру пресечения на домашний арест, указав на наличие серьезного заболевания, из-за которого содержание в СИЗО невозможно. Адвокат считает, что расследование проводится неэффективно, а обвинение Симоненко необоснованно.

Ранее суд изъял у экс-замглавы кубанского МЧС активы на 360 миллионов рублей по иску Генпрокуратуры России. Конфискованное имущество обращено в доход государства.

Симоненко владел 55 объектами недвижимости и 32 дорогостоящими машинами.

Его обвиняют в покушении на беспомощного человека, попытке умышленного уничтожения чужого имущества и приготовлении к заказному преступлению в составе группы по найму из корыстных побуждений.

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