В деле бывшего замглавы МЧС Кубани о покушениях на убийство нашли особую сложность

Следствие по делу экс-замглавы МЧС Кубани продлили из-за особой сложности

Расследование уголовного дела бывшего замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко, обвиняемого в организации двух покушений на убийство, продлили до 4 августа в связи с особой сложностью. Об этом сообщает ТАСС.

В материалах дела указано, что особую сложность представляет доказывание по делу, характер и объем следственных и процессуальных действий, для чего требуется большее время. Вместе с продлением срока следствия Симоненко оставлен под стражей до 31 июля.

Его защита просила смягчить меру пресечения на домашний арест, указав на наличие серьезного заболевания, из-за которого содержание в СИЗО невозможно. Адвокат считает, что расследование проводится неэффективно, а обвинение Симоненко необоснованно.

Ранее суд изъял у экс-замглавы кубанского МЧС активы на 360 миллионов рублей по иску Генпрокуратуры России. Конфискованное имущество обращено в доход государства.

Симоненко владел 55 объектами недвижимости и 32 дорогостоящими машинами.

Его обвиняют в покушении на беспомощного человека, попытке умышленного уничтожения чужого имущества и приготовлении к заказному преступлению в составе группы по найму из корыстных побуждений.