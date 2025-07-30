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17:46, 30 июля 2025СпортЭксклюзив

Олимпийская чемпионка высказалась о выступлении россиян на ЧМ по водным видам спорта

Депутат Журова: Россияне нормально выступили на водном чемпионате мира
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Майя Дорошко и Татьяна Гайдай

Майя Дорошко и Татьяна Гайдай. Фото: Andrea Staccioli / Insidefoto / LightRocket / GettyImages

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова оценила выступление российских спортсменов на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре как нормальное при нынешних условиях нейтрального допуска россиян. Своим мнением политик поделилась с «Лентой.ру».

«Понятно, что хочется всегда лучшего, но я думаю, что в тех условиях, которые были и которые сейчас там созданы с определенными ограничениями и настроением — нормально. Конечно, хочется больше медалей, но это тоже тяжело. Это не так просто, как кажется всем», — сказала Журова.

Важно ставить цели выиграть не только внутри страны, но и победить на чемпионатах самого высокого уровня, подчеркнула бывшая спортсменка.

30 июля российские пловцы Дарья Трофимова, Дарья Клепикова, Кирилл Пригода и Мирон Лифинцев завоевали золото в смешанной эстафете на чемпионате мира по водным видам спорта.

Россияне впервые с 2019 года принимают участие в чемпионате мира по водным видам спорта, но в нейтральном статусе. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. На 30 июля российские спортсмены смогли завоевать четыре золотых, пять серебряных и три бронзовые медали.

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