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15:42, 30 июля 2025Мир

В МИД России назвали скрытую цель появления «нового государства» в составе Франции

Захарова: Париж может скрывать попытку сохранить контроль над Новой Каледонией
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Соглашение о статусе Новой Каледонии предподносится Францией как компромисс, однако документ требует дополнительной оценки и может скрывать попытку сохранить контроль Парижа над территорией. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Есть основания полагать, что речь идет о тактической ловушке — о попытке Парижа в обмен на предоставление Новой Каледонии такого фасадного суверенитета не только сохранить плотный контроль над архипелагом, но и... навсегда изменить его электоральный ландшафт, оставив коренное население в буквальном меньшинстве», — сказала она.

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Захарова подчеркнула, что ситуация обострение общественно-политической обстановки на архипелаге и массовые протесты стали следствием незавершенной деколонизации XX века. По ее мнению российской стороны, Франция игнорирует нормы международного права и систематически уклоняется от решения вопроса в рамках компетенции ООН.

Ранее сообщалось, что соглашение о создании нового государства Новая Каледония было заключено в пригороде Парижа. Оно предоставит заморской территории Франции широкую автономию.

До этого, в мае прошлого года, в заморском владении Франции начались беспорядки. Их причиной послужило внесение поправок в конституцию Новой Каледонии, которые предоставили бы прибывшим на архипелаг мигрантам избирательные права.

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