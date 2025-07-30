В работе сервисов магазина «ВкусВилл» произошел сбой

Покупатели пожаловалась на сбой в работе мобильного приложения «ВкусВилл»

В работе онлайн-сервисов сети магазинов «ВкусВилл» произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.su.

«Сбой в работе приложения, невозможно сделать заказ», «Сайт не отображает каталог и продукты для заказа», «Проблемы с заказом, "ВкусВилл"», — пожаловались пользователи. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Московской и Ленинградской областей.

В пресс-службе «ВкусВилла» заявили, что сбой в работе сайта и мобильного приложения не связан с кибератакой. В компании добавили, что подозрительных входов в системы и утечки данных нет.

29 июля стало известно, что сеть аптек «Столички» подверглась хакерской атаке, из-за чего покупатели не могли сделать заказ онлайн. Позднее сообщалось, что кибернападение совершили на сеть клиник «Семейный доктор».