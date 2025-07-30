В России рассказали о правах на Аляску

Рогов заявил, что Россия имеет на Аляску больше исторических прав, чем США

Владимир Рогов, председатель отделения Российского исторического общества в Запорожской области, заявил РИА Новости, что Россия обладает более вескими историческими правами на Аляску, чем США.

«США нужно думать не о покупке Командорских островов, а о продаже и возвращении назад Аляски. Россия имеет больше исторических прав на Аляску, чем США», — отметил он.

Рогов также отметил, что западным политикам следует навсегда запомнить, что Россия не продает свои территории.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил США продать Аляску России по рыночной цене. По его мнению, возможная сделка поможет США немного сократить госдолг. Константинов отметил, что когда-то Аляска была продана за бесценок. Он также подчеркнул, что американцы не имеют никакого отношения к Командорским островам.