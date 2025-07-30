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11:00, 30 июля 2025Россия

В российском городе восемь человек пострадали при столкновении маршруток

В Калининграде восемь человек пострадали при столкновении двух маршруток
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В Калининграде восемь человек пострадали при столкновении двух маршруток. Об этом сообщил Telegram-канал Amber Mash.

По данным российского издания, ДТП произошло на улице Интернациональной. Предположительно, один из водителей городского транспорта вылетел на встречную полосу и не успел увернуться от удара.

Семерых пострадавших отвезли в больницу, еще одному гражданину помощь оказали на месте происшествия.

До этого стало известно, что четыре человека не выжили в аварии с микроавтобусом в Луганской народной республике (ЛНР). Водителя госпитализировали.

Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

Еще раньше четыре человека стали жертвами аварии с цементовозом на трассе в Татарстане.

ЖЗЛ
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