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02:00, 30 июля 2025Россия

В российском регионе загорелись сразу шесть домов

Под Самарой локализовали пожар, охвативший шесть домов и надворные постройки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПожары в России

В Самарской области загорелись сразу шесть домов и надворные постройки. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, пожар локализован. Площадь возгорания составила около одной тысячи квадратных метров.

Ранее стало известно о пожаре в жилом комплексе от застройщика ПИК на севере Москвы. К прибытию спасателей горел первый этаж, а верхние окутал густой дым. На 12, 14 и 19 этажах дожидались помощи 15 рабочих. После эвакуации двоим людям понадобилась медицинская помощь.

До этого в Ленинградской области пятеро подростков сожгли детскую площадку ради забавы.

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