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09:30, 30 июля 2025Забота о себе

Врач предупредила о распространенной ошибке после душа

Врач Гарсия: После душа необходимо вытираться тремя полотенцами
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Врач Ботикария Гарсия заявила, что многие люди после душа совершают одну распространенную ошибку. На нее она указала в беседе с изданием La Nacion.

Как пояснила Гарсия, в идеале после душа необходимо вытираться тремя полотенцами. Одно должно быть для лица, второе — для волос, а третье — для тела, заявила она.

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По словам медика, если человек использует только одно полотенце, то тогда необходимо вытираться в определенной последовательности. Начать нужно с волос, а закончить — гениталиями и ступнями. В заключение Гарсия предупредила, что на грязных полотенцах размножаются бактерии и грибки, поэтому при их использовании повышается риск возникновения различных инфекций.

Ранее уролог Олеся Локтева рассказала женщинам о правилах интимной гигиены. Она заявила, что подмываться нужно один-два раза в день.

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