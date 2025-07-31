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06:35, 31 июля 2025Из жизни

Бывший судья с голой проституткой на коленях насмерть сбил велосипедистку

NTK: В Бразилии судья с проституткой на коленях насмерть сбил велосипедистку
Никита Савин
Никита Савин

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

В Бразилии бывший судья насмерть сбил велосипедистку после похода в ночной клуб с проститутками. Об этом сообщает Need To Know (NTK).

ДТП произошло рано утром 24 июля в городе Арасатуба, провинция Сан-Паулу. Ночью 61-летний отставной судья Фернандо Аугусто Фонтес Родригес Жуниор вышел из ночного клуба в сопровождении секс-работницы и сел за руль своего внедорожника. Около дорожной развязки голая проститутка попыталась забраться ему на колени. Юрист непроизвольно нажал на газ и сбил проезжавшую мимо на велосипеде 30-летнюю Таис Бонатти.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили, что Родригес пьян и плохо держится на ногах. Проститутка успела одеться и скрыться. Бонатти получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Врачи два дня боролись за ее жизнь, но спасти не смогли.

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Родригеса арестовали, но на следующий день выпустили под залог в 40 тысяч бразильских реалов (583 тысячи рублей). Семья юриста выразила соболезнования семье Бонатти после того, как ее не стало, и заявила, что оказывает помощь ее родным. Расследование в отношении бывшего судьи продолжается.

Известно, что Родригес имеет адвокатскую лицензию, которая позволяет работать на всей территории Бразилии, кроме муниципалитета Арасатуба, где он ранее много лет служил судьей по гражданским делам.

Ранее сообщалось, что в США проститутка угнала машину заплатившего ей за секс полицейского. Позже выяснилась, что девушка также потратила около тысячи долларов с карты мужчины.

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