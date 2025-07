Бывший судья с голой проституткой на коленях насмерть сбил велосипедистку

NTK: В Бразилии судья с проституткой на коленях насмерть сбил велосипедистку

В Бразилии бывший судья насмерть сбил велосипедистку после похода в ночной клуб с проститутками. Об этом сообщает Need To Know (NTK).

ДТП произошло рано утром 24 июля в городе Арасатуба, провинция Сан-Паулу. Ночью 61-летний отставной судья Фернандо Аугусто Фонтес Родригес Жуниор вышел из ночного клуба в сопровождении секс-работницы и сел за руль своего внедорожника. Около дорожной развязки голая проститутка попыталась забраться ему на колени. Юрист непроизвольно нажал на газ и сбил проезжавшую мимо на велосипеде 30-летнюю Таис Бонатти.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили, что Родригес пьян и плохо держится на ногах. Проститутка успела одеться и скрыться. Бонатти получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Врачи два дня боролись за ее жизнь, но спасти не смогли.

Родригеса арестовали, но на следующий день выпустили под залог в 40 тысяч бразильских реалов (583 тысячи рублей). Семья юриста выразила соболезнования семье Бонатти после того, как ее не стало, и заявила, что оказывает помощь ее родным. Расследование в отношении бывшего судьи продолжается.

Известно, что Родригес имеет адвокатскую лицензию, которая позволяет работать на всей территории Бразилии, кроме муниципалитета Арасатуба, где он ранее много лет служил судьей по гражданским делам.

