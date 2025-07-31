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14:03, 31 июля 2025Путешествия

Экс-стюардесса стала водителем для питомцев и описала свой опыт фразой «все завидуют мне»

Стюардесса Qantas уволилась и стала водителем для питомцев в Австралии
Алина Черненко

Кадр: @sandyrobson

Стюардесса авиакомпании Qantas с 30-летним опытом работы уволилась и стала водителем для домашних животных в Австралии. Историей экс-бортпроводницы поделился портал Australian Broadcasting Corporation.

Сэнди Робсон решила сменить работу во время пандемии COVID-19. В соцсетях она наткнулась на объявление компании по присмотру за питомцами. Ей требовался специалист, который будет перевозить кошек и собак в Сиднее.

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«Я просто слоняюсь в машине начальника, целый день болтая с собаками и кошками… Все завидуют мне гораздо больше, чем когда я работала бортпроводницей», — так описала свою работу Робсон.

Женщина пояснила, что она забирает питомцев у хозяев, когда те уезжают в отпуск, отвозит их к няням вместе с вещами, а затем возвращает обратно. По словам экс-стюардессы, после 30 лет работы с людьми ей приятно иметь клиентов, которые не умеют разговаривать.

Робсон также призналась, что иногда некоторые из ее подопечных устраивают истерики. «У меня есть кот породы мейн-кун, живущий в самом шикарном доме, который только можно себе представить. А потом его отправляют в довольно маленькую квартиру, и он орет на меня всю дорогу», — пожаловалась бывшая бортпроводница.

Собеседница издания отметила, что ей нравится ее новая работа, несмотря на маленькую зарплату, потому что она «эмоционально обогащает».

«Я получаю огромное удовольствие, когда вижу, как собаки воссоединяются со своими хозяевами», — рассказала она.

Ранее стюардесса из Китая уволилась с работы, стала свиноводом и разбогатела. За два месяца ей удалось заработать 28 тысяч долларов (более 2,7 миллиона рублей).

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