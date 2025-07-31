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17:11, 31 июля 2025Экономика

Еще один завод в России перешел на четырехдневку

Mash: Ликинский автобусный завод перешел на четырехдневную рабочую неделю
Кирилл Луцюк

Фото: MIT Russia / Globallookpress.com

Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ) перешел на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщил канал Mash.

Отмечается, что это уже четвертый российский автопроизводитель, который переключился на такой график. Соответствующее решение приняли из-за спада государственных тендеров и спроса на российские автобусы.

Отмечается, что работники предприятия уже месяц трудятся по сокращенному расписанию. Их заработные платы снизили на 15 процентов. Кого-то перевели на почасовую оплату. Кто-то работает за оклад.

Ранее в компании «АвтоВАЗ» рассказали, что решение о переходе на четырехдневку еще не принято. Вопрос об изменении графика будут решать осенью. В свою очередь, крупнейший российский производитель грузовиков «КамАЗ» уже заявил о переходе на сокращенную рабочую неделю из-за проблем с продажами. Всему виной кризис на соответствующем рынке. Также стало известно, что в августе в режиме четырехдневной рабочей недели будет работать Горьковский автозавод.

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