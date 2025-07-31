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03:24, 31 июля 2025Россия

Губернатор российского региона прокомментировал объявление его в розыск на Украине

Губернатор Анохин: Объявление в розыск СБУ противоречит здравому смыслу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Василий Анохин

Василий Анохин. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск группу глав российских регионов, в том числе губернатора Смоленской области Василия Анохина. Об этом он написал в Telegram-канале.

«В этот раз СБУ объявила в розыск очередную группу глав российских регионов, включая меня», — отметил чиновник.

Анохин прокомментировал подобное решение, отметив, что оно противоречит нормам международного права и здравого смысла.

Ранее стало известно, что генеральный директор «Спас» и телеведущий Борис Корчевников обзавелся охраной и усилил меры безопасности после того, как был объявлен в розыск СБУ.

Корчевников находится в розыске с 20 января 2025 года. Согласно опубликованной информации, его обвиняют в предполагаемом «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и в «незаконном пересечении государственной границы Украины».

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