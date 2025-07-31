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07:31, 31 июля 2025Силовые структуры

Из Колумбии в Россию вернется участник международной ОПГ

Колумбия экстрадирует в Россию участника международной ОПГ за кражу украшений
Варвара Митина (редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Колумбия экстрадирует в Россию участника международной организованной преступной группы (ОПГ), члены которой похитили ювелирные украшения на миллионы рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Генпрокуратуре России.

Речь идет об уроженце Колумбии Фреди Андресе Патиньо Авиле. В России он проходит обвиняемым по статье 158 УК РФ («Кража»). С 2014 года мужчина заочно арестован и объявлен в международный розыск. Иностранец будет доставлен транзитом через Турцию в Москву.

По версии следствия, в феврале 2012 года Патиньо в составе ОПГ приехал на выставку ювелирных изделий в «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге. Злоумышленники выбрали своих жертв среди посетителей и сотрудников компаний и стали за ними следить. После фигуранты дезориентировали потерпевших в аэропорту и на вокзале, тайно похитили у них багаж, в котором находились ювелирные изделия на общую сумму более 30 миллионов рублей.

После совершения преступлений Патиньо скрылся, остальные соучастники задержаны на территории России при попытке вывоза похищенных украшений в Колумбию.

Ранее сообщалось, что Индонезия экстрадирует в Россию Александра Зверева — автора Telegram-канала, торговавшего персональными данными граждан.

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